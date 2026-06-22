Loto d’été Salle des fêtes Mercy
Loto d’été Salle des fêtes Mercy dimanche 26 juillet 2026.
Mercy
Loto d’été
Salle des fêtes Le bourg Mercy Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
5€ la carte , 20€les 6 cartes et 30€les 12 cartes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Loto d’été organisé par l’amicale laïque de Mercy
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Salle des fêtes Le bourg Mercy 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 08 86 96 amicalelaique.mercy@gmail.com
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English :
Summer Lottery Organized by the Mercy Alumni Association
L’événement Loto d’été Mercy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire