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Loto d’été Salle des fêtes Mercy

Loto d’été Salle des fêtes Mercy dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
03340 Mercy
Département
Allier
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
5 5 5€ la carte , 20€les 6 cartes et 30€les 12 cartes

Mercy

Loto d’été

Salle des fêtes Le bourg Mercy Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

5€ la carte , 20€les 6 cartes et 30€les 12 cartes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Loto d’été organisé par l’amicale laïque de Mercy
  .

Salle des fêtes Le bourg Mercy 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 08 86 96  amicalelaique.mercy@gmail.com

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English :

Summer Lottery Organized by the Mercy Alumni Association

L’événement Loto d’été Mercy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire