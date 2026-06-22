Loto d’été Salle des fêtes Mercy

Mercy

Loto d’été

Salle des fêtes Le bourg Mercy Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

5€ la carte , 20€les 6 cartes et 30€les 12 cartes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Loto d’été organisé par l’amicale laïque de Mercy

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Salle des fêtes Le bourg Mercy 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 08 86 96 amicalelaique.mercy@gmail.com

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English :

Summer Lottery Organized by the Mercy Alumni Association

L’événement Loto d’été Mercy a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire