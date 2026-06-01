Loto d’été Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin
Loto d’été Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin samedi 13 juin 2026.
Thiel-sur-Acolin
Loto d’été
Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Loto du comité des fêtes de Thiel sur Acolin.
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Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 51 00 comitedesfetesthiel@hotmail.com
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English :
Loto by the Thiel sur Acolin festival committee.
L’événement Loto d’été Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région