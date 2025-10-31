Loto d’Halloween à Tauriac Salle des Fêtes Tauriac

Loto d’Halloween à Tauriac Salle des Fêtes Tauriac vendredi 31 octobre 2025.

Loto d’Halloween à Tauriac

Salle des Fêtes 1 rue des Gombauds Tauriac Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le loto d’halloween est organisé à Tauriac Quine enfants, bingo, airfryer, bons d’achats et nombreux lots à gagner.

Adulte déguisé 1 boisson offerte et enfant déguisé pop corn offert.

Happy hour de 18h à 19h boissons à moitié prix.

Maquillage enfant gratuit de 18h à 19h.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des Fêtes 1 rue des Gombauds Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 93 96 cdf.tauriac@gmail.com

English : Loto d’Halloween à Tauriac

German :

Italiano :

Espanol : Loto d’Halloween à Tauriac

L’événement Loto d’Halloween à Tauriac Tauriac a été mis à jour le 2025-10-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme