Loto d’Halloween à Tauriac Salle des Fêtes Tauriac
Loto d’Halloween à Tauriac Salle des Fêtes Tauriac vendredi 31 octobre 2025.
Loto d’Halloween à Tauriac
Salle des Fêtes 1 rue des Gombauds Tauriac Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le loto d’halloween est organisé à Tauriac Quine enfants, bingo, airfryer, bons d’achats et nombreux lots à gagner.
Adulte déguisé 1 boisson offerte et enfant déguisé pop corn offert.
Happy hour de 18h à 19h boissons à moitié prix.
Maquillage enfant gratuit de 18h à 19h.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des Fêtes 1 rue des Gombauds Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 93 96 cdf.tauriac@gmail.com
English : Loto d’Halloween à Tauriac
German :
Italiano :
Espanol : Loto d’Halloween à Tauriac
L’événement Loto d’Halloween à Tauriac Tauriac a été mis à jour le 2025-10-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme