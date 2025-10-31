Loto d’Halloween Obenheim
Loto d’Halloween Obenheim vendredi 31 octobre 2025.
Loto d’Halloween
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Une belle soirée à partager entre amis ou en famille avec de nombreux lots à gagner et l’occasion de passer un moment festif ensemble.
Ambiance conviviale avec restauration et buvette sur place
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 15 97 65 phillipe.husson@neuf.fr
English :
A great evening to share with friends or family, with lots of prizes to be won and the opportunity to spend a festive moment together.
German :
Ein schöner Abend, den Sie mit Freunden oder der Familie verbringen können. Es gibt viele Preise zu gewinnen und die Gelegenheit, gemeinsam einen festlichen Moment zu verbringen.
Italiano :
Una grande serata da condividere con gli amici o con la famiglia, con tanti premi in palio e la possibilità di trascorrere insieme un po’ di tempo di festa.
Espanol :
Una gran velada para compartir con amigos o familiares, con muchos premios y la oportunidad de pasar un rato festivo juntos.
L’événement Loto d’Halloween Obenheim a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme du Grand Ried