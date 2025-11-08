Loto d’Halloween Salle des fêtes Pierrelatte
Loto d’Halloween Salle des fêtes Pierrelatte samedi 8 novembre 2025.
Loto d’Halloween
Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
De nombreux lots sont à gagner au cours de ce grand loto d’Halloween. Buvette et pâtisseries sur place.
.
Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Lots of prizes to be won during this great Halloween bingo. Refreshments and pastries on site.
German :
Bei diesem großen Halloween-Lotto gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke und Gebäck vor Ort.
Italiano :
Ci sono molti premi in palio in questa grande tombola di Halloween. Sono disponibili rinfreschi e dolci.
Espanol :
Hay muchos premios para ganar en este gran bingo de Halloween. Refrescos y pasteles disponibles.
L’événement Loto d’Halloween Pierrelatte a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence