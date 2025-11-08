Loto d’Halloween Salle des fêtes Pierrelatte

Loto d’Halloween

Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

De nombreux lots sont à gagner au cours de ce grand loto d’Halloween. Buvette et pâtisseries sur place.

English :

Lots of prizes to be won during this great Halloween bingo. Refreshments and pastries on site.

German :

Bei diesem großen Halloween-Lotto gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke und Gebäck vor Ort.

Italiano :

Ci sono molti premi in palio in questa grande tombola di Halloween. Sono disponibili rinfreschi e dolci.

Espanol :

Hay muchos premios para ganar en este gran bingo de Halloween. Refrescos y pasteles disponibles.

L’événement Loto d’Halloween Pierrelatte a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence