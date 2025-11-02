Loto d’Halloween Spécial enfants Sotteville-sur-Mer

Loto d’Halloween Spécial enfants

La Grange Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-11-02 13:30:00

2025-11-02

2025-11-02

Ouverture des portes à 13h30 pour un début des jeux à 14h30

Sur place buvette et collation.

N’oublie pas ton plus beau déguisement et viens accompagné d’un adulte.

Inscriptions au 06 21 89 23 69 ou 06 14 99 56 48

Salle municipale, la Grange de Sotteville sur Mer.

1 carton 2€ 6 cartons 10€ 12 cartons 20€ .

La Grange Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 99 56 48

English : Loto d’Halloween Spécial enfants

