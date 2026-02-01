Loto d’hiver

Salle des fêtes Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Loto d’hiver à Sceaux-sur-Huisne, organisé par l’association ADE Sceaux-sur-Huisne au profit de l’école Jean Ferrat.

Il aura lieu le samedi 7 février 2026 à la Salle des Fêtes. Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h00.

Tarifs 3 € le carton, 12 € les 6 cartons, 20 € les 12 cartons. Vente de planches sur place 3 € la planche, 5 € les deux. Toutes planches acceptées. Un carton est offert pour les anniversaires (3 jours avant et 3 jours après la date de l’événement).

Parties spéciales loto à 2 € la feuille ou 5 € les trois ; partie spéciale à 2 € la grille, 5 € les trois ou 10 € la feuille.

De nombreux lots sont à gagner, dont plus de 600 € de bons d’achats, un smartphone, un air fryer, une Switch Lite, une télévision, un repas au Panier Fleuri et bien d’autres surprises.

Restauration et buvette sur place.

Informations et réservations 06 22 86 38 31. .

Salle des fêtes Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 86 38 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto d’hiver Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude