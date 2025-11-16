Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Diou

Loto Diou dimanche 16 novembre 2025.

Loto

salle de spectacle Diou Allier

Loto organisé par le club Amitiés Loisirs.
salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 98 08  jcl.royer@gmail.com

English :

Loto organized by the Amitiés Loisirs club.

German :

Lotto, organisiert vom Club Amitiés Loisirs.

Italiano :

Lotteria organizzata dal club Amitiés Loisirs.

Espanol :

Loto organizado por el club Amitiés Loisirs.

