Loto Diou
Loto Diou dimanche 16 novembre 2025.
salle de spectacle Diou Allier
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto organisé par le club Amitiés Loisirs.
salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 98 08 jcl.royer@gmail.com
English :
Loto organized by the Amitiés Loisirs club.
German :
Lotto, organisiert vom Club Amitiés Loisirs.
Italiano :
Lotteria organizzata dal club Amitiés Loisirs.
Espanol :
Loto organizado por el club Amitiés Loisirs.
L’événement Loto Diou a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire