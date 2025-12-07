Loto

Diou Allier

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Loto organisé par l’Association Notre Dame de Fatima

.

Salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Loto organized by the Notre Dame de Fatima Association

German :

Lotto, organisiert von der Vereinigung Notre Dame de Fatima

Italiano :

Loto organizzato dall’Associazione Notre Dame de Fatima

Espanol :

Loto organizado por la Asociación Notre Dame de Fátima

L’événement Loto Diou a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire