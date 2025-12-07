Loto Diou
Loto Diou dimanche 7 décembre 2025.
Loto
Salle de spectacle Diou Allier
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Loto organisé par l’Association Notre Dame de Fatima
Salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 31 95 89
English :
Loto organized by the Notre Dame de Fatima Association
German :
Lotto, organisiert von der Vereinigung Notre Dame de Fatima
Italiano :
Loto organizzato dall’Associazione Notre Dame de Fatima
Espanol :
Loto organizado por la Asociación Notre Dame de Fátima
L’événement Loto Diou a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire