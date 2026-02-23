Loto Salle de spectacle Diou
Loto Salle de spectacle Diou dimanche 8 mars 2026.
Loto
Salle de spectacle 3 place du marché Diou Allier
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Loto organisé par le Club Amitiés Loisirs.
Buvette sur place.
Salle de spectacle 3 place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 98 08
English :
Loto organized by Club Amitiés Loisirs.
Refreshments on site.
