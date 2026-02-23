Loto Salle de spectacle Diou

Loto

Salle de spectacle 3 place du marché Diou Allier

–

–

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Loto organisé par le Club Amitiés Loisirs.

Buvette sur place.

.

Salle de spectacle 3 place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 98 08

English :

Loto organized by Club Amitiés Loisirs.

Refreshments on site.

