Loto Salle de spectacle Diou
Loto Salle de spectacle Diou dimanche 12 avril 2026.
Loto
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto organisé par l’Association Notre Dame de Fatima
.
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by the Notre Dame de Fatima Association
L’événement Loto Diou a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire