Loto Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Loto Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Loto

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez tenter votre chance lors de ce loto organisé par le comité des fêtes pour espérer pouvoir repartir avec de nombreux lots. La roue tourne !

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 18h. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 23 45 09

English : Loto

Come and try your luck for a chance to win one of the many prizes on offer. The wheel is spinning!

Refreshments and snacks on site.

German : Loto

Versuchen Sie Ihr Glück bei diesem vom Festkomitee organisierten Lotto und hoffen Sie, dass Sie mit zahlreichen Preisen nach Hause gehen können. Das Rad dreht sich!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna al lotto organizzato dal Comité des fêtes e sperate di aggiudicarvi una serie di premi. La ruota gira!

Espanol :

Ven a probar suerte en esta lotería organizada por el Comité des fêtes y espera llevarte un montón de premios. ¡La ruleta está girando!

L’événement Loto Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge