Loto Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Loto

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Date :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez tenter votre chance lors de ce loto organisé par le comité des fêtes pour espérer pouvoir repartir avec de nombreux lots. La roue tourne !

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 23 45 09

English : Loto

Come and try your luck at this lotto organized by the Comité des fêtes and hope to walk away with lots of prizes. The wheel is turning!

