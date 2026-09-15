Loto d’Octobre Rose Chapiteau du Stade Argelès-Gazost
vendredi 16 octobre 2026 · Chapiteau du Stade · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Loto d’Octobre Rose
Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Ensemble mobilisons-nous contre le cancer du sein et gynécologique.
Ouverture des portes à 19h15.
Début du loto à 20h30.
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Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com
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English :
Let’s all come together to fight breast and gynecological cancer.
Doors open at 7:15 p.m.
The bingo game starts at 8:30 p.m.
L’événement Loto d’Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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