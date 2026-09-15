Loto d’Octobre Rose Chapiteau du Stade Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Loto d’Octobre Rose

Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Ensemble mobilisons-nous contre le cancer du sein et gynécologique.

Ouverture des portes à 19h15.

Début du loto à 20h30.

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Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com

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English :

Let’s all come together to fight breast and gynecological cancer.

Doors open at 7:15 p.m.

The bingo game starts at 8:30 p.m.

L’événement Loto d’Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65