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AGENDA · Argelès-Gazost

Loto d’Octobre Rose Chapiteau du Stade Argelès-Gazost

vendredi 16 octobre 2026 · Chapiteau du Stade · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chapiteau du Stade
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Argelès-Gazost

Loto d’Octobre Rose

Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Ensemble mobilisons-nous contre le cancer du sein et gynécologique.
Ouverture des portes à 19h15.
Début du loto à 20h30.
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Chapiteau du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50  octobrerose.argeles65@gmail.com

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English :

Let’s all come together to fight breast and gynecological cancer.
Doors open at 7:15 p.m.
The bingo game starts at 8:30 p.m.

L’événement Loto d’Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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