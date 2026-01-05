Loto Salle des fêtes Donzy
Loto Salle des fêtes Donzy samedi 7 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par la section pétanque. Rendez-vous à 20h30. Ouverture des portes à 18h30. Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 23 86 58
English : Loto
