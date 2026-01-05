Loto Salle des fêtes Donzy

Loto

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par la section pétanque. Rendez-vous à 20h30. Ouverture des portes à 18h30. Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 23 86 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Donzy a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Bourgogne Coeur de Loire