Loto

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Loto

Venez tenter votre chance au loto spécial Saint Valentin organisé par l’ESG section football ! De nombreux lots sont à gagner. Inscription par sms. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Dordives a été mis à jour le 2026-01-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS