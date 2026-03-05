Loto

Dordives Loiret

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Tentez votre chance au 1er loto de l’association Le KAT6A à travers les yeux de Quentin ! De superbes lots sont à gagner et en plus c’est pour la bonne cause. Restauration et buvette sur place. Réservation et renseignements 06 62 69 87 11 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 69 87 11

