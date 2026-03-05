Loto Dordives
Loto Dordives samedi 4 avril 2026.
Loto
Dordives Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Loto
Tentez votre chance au 1er loto de l’association Le KAT6A à travers les yeux de Quentin ! De superbes lots sont à gagner et en plus c’est pour la bonne cause. Restauration et buvette sur place. Réservation et renseignements 06 62 69 87 11 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 69 87 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Dordives a été mis à jour le 2026-03-03 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS