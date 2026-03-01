Loto rue Jules Verne Douarnenez

Loto

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

LOTO organisé par l’association DOUARNENEZ NATATION et animé par PATHY.

Dimanche 29 mars 2026, salle Jules Verne à Douarnenez, à partir de 11h30, début à 14h.

Nombreux lots et bons d’achats.

Crêpes, sandwiches et buvette sur place. .

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 13 63 85 70

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English : Loto

L’événement Loto Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ