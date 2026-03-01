Loto rue Jules Verne Douarnenez
Loto rue Jules Verne Douarnenez dimanche 29 mars 2026.
Loto
rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
LOTO organisé par l’association DOUARNENEZ NATATION et animé par PATHY.
Dimanche 29 mars 2026, salle Jules Verne à Douarnenez, à partir de 11h30, début à 14h.
Nombreux lots et bons d’achats.
Crêpes, sandwiches et buvette sur place. .
rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 13 63 85 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ