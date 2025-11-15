Loto Douchy-Montcorbon
Loto Douchy-Montcorbon samedi 15 novembre 2025.
Loto
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Les Cahiers bleus organisent un loto au profit des écoles de Douchy-Montcorbon. De nombreux lots vous attendent ! Buvette et restauration sur place.
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 89 63 66
English :
Les Cahiers bleus are organizing a bingo to benefit the Douchy-Montcorbon schools. Lots of prizes await you! Refreshments and snacks on site.
German :
Die Cahiers bleus organisieren ein Lotto zugunsten der Schulen in Douchy-Montcorbon. Zahlreiche Preise warten auf Sie! Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
I Cahiers bleus organizzano una tombola a favore delle scuole di Douchy-Montcorbon. Vi aspettano numerosi premi! Rinfresco e ristorazione sul posto.
Espanol :
Los Cahiers bleus organizan un bingo a beneficio de las escuelas Douchy-Montcorbon. Le esperan numerosos premios Refrescos y catering in situ.
