Loto

Douchy-Montcorbon Loiret

Les Cahiers bleus organisent un loto au profit des écoles de Douchy-Montcorbon. De nombreux lots vous attendent ! Buvette et restauration sur place.

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 89 63 66

English :

Les Cahiers bleus are organizing a bingo to benefit the Douchy-Montcorbon schools. Lots of prizes await you! Refreshments and snacks on site.

German :

Die Cahiers bleus organisieren ein Lotto zugunsten der Schulen in Douchy-Montcorbon. Zahlreiche Preise warten auf Sie! Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

I Cahiers bleus organizzano una tombola a favore delle scuole di Douchy-Montcorbon. Vi aspettano numerosi premi! Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

Los Cahiers bleus organizan un bingo a beneficio de las escuelas Douchy-Montcorbon. Le esperan numerosos premios Refrescos y catering in situ.

L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT 3CBO