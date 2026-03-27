Loto Douchy-Montcorbon
Loto Douchy-Montcorbon vendredi 17 avril 2026.
Loto
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
L’ACLDM organise un loto en 12 parties de 3 marches nombreux lots à gagner (fleurs, brasero, outils, barbecue, salon de jardin…)
L’ACLDM organise un loto en 12 parties de 3 marches nombreux lots à gagner (fleurs, brasero, outils, barbecue, salon de jardin…) .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 48 14
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English :
The ACLDM organizes a lotto with 12 parts of 3 steps: many prizes to be won (flowers, brazier, tools, barbecue, garden furniture?)
L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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