Loto

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’ACLDM organise un loto en 12 parties de 3 marches nombreux lots à gagner (fleurs, brasero, outils, barbecue, salon de jardin…)

L’ACLDM organise un loto en 12 parties de 3 marches nombreux lots à gagner (fleurs, brasero, outils, barbecue, salon de jardin…) .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 48 14

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English :

The ACLDM organizes a lotto with 12 parts of 3 steps: many prizes to be won (flowers, brazier, tools, barbecue, garden furniture?)

L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO