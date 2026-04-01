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Loto Douchy-Montcorbon

Loto Douchy-Montcorbon

Loto Douchy-Montcorbon samedi 25 avril 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine

Ville : 45220 Douchy-Montcorbon

Département : Loiret

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Douchy-Montcorbon

Loto

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline…
L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline…   .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 89 63 66 

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English :

The Cahiers Bleus association in Douchy is organizing a bingo. Lots of prizes to be won: electric scooter, PS5, trampoline?

L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO

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