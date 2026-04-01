Douchy-Montcorbon

Loto

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline…

L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline… .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 89 63 66

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English :

The Cahiers Bleus association in Douchy is organizing a bingo. Lots of prizes to be won: electric scooter, PS5, trampoline?

L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO