Loto Douchy-Montcorbon
Loto Douchy-Montcorbon samedi 25 avril 2026.
Douchy-Montcorbon
Loto
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline…
L’association Cahiers Bleus de Douchy organise un loto. Nombreux lots à gagner trotinette électrique, PS5, trampoline… .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 89 63 66
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English :
The Cahiers Bleus association in Douchy is organizing a bingo. Lots of prizes to be won: electric scooter, PS5, trampoline?
L’événement Loto Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO
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