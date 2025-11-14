Loto Drag La Maison de La Salle Arcanson Biscarrosse

Loto Drag La Maison de La Salle Arcanson Biscarrosse vendredi 14 novembre 2025.

Loto Drag La Maison de La

Salle Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Bienvenue au Loto Drag, un tourbillon incandescent où le hasard rencontre l’audace, et où chaque numéro tiré est une promesse de glamour, de rire et de folie douce. Ici, oubliez les traditions poussiéreuses notre loto est maquillé à outrance, perché sur des talons vertigineux, et prêt à vous en mettre plein les yeux.

Animé par des créatures aussi incendiaires que charismatiques s’exerceront à des performances électrisantes, des confidences croustillantes, des défis indisciplinés

Des gains locaux ? Bien sûr. Mais le vrai jackpot, c’est l’ambiance ! Venez seul·e, accompagné·e, apprêté·e ou décoiffé·e — tant que vous êtes prêt·e à vous laisser emporter dans cette fête un peu folle, totalement libre, et résolument flamboyante. .

Salle Arcanson 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 82 82 communication@odysca.fr

