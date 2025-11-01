Loto DSA Pontarlier
Loto DSA Pontarlier samedi 1 novembre 2025.
Loto DSA
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 21:30:00
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-02
Loto organisé DSA avec speed loto. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 18 94 05
English : Loto DSA
German : Loto DSA
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto DSA Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS