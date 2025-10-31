Loto du B.O.E.S Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Loto du B.O.E.S

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 3 – 3 – 16 EUR

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Animé par Patric et son équipe

Ouverture des portes 14h

Début du loto 16h

À gagner 43 lots exceptionnels + 3 super lots !

– Cartes cadeaux de 20 €, 40 €, 60 €, 70 €, 80 €, 90 €, 100 €

– Nintendo Switch + jeu Mario Party

– Longe, rôtis, corbeille de fruits

– Panier garni, lot apéritif, lots de Noël, etc.

– Super lots cartes cadeaux de 20 €, 40 €, et 100 €

Ambiance festive garantie !

1 carton offert à gauche, à droite et en face de chaque gagnant

Anniversaires et fêtes célébrés avec Patrick et son équipe

Pensez à votre carte fidélité

Buvette et restauration sur place .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 14 06 pat.vivi40@gmail.com

