Loto du B.O.E.S Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Loto du B.O.E.S Salle Saint-Exupéry Biscarrosse dimanche 21 décembre 2025.
Loto du B.O.E.S
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 3 – 3 – 16 EUR
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Animé par Patric et son équipe
Ouverture des portes 14h
Début du loto 16h
À gagner 43 lots exceptionnels + 3 super lots !
– Cartes cadeaux de 20 €, 40 €, 60 €, 70 €, 80 €, 90 €, 100 €
– Nintendo Switch + jeu Mario Party
– Longe, rôtis, corbeille de fruits
– Panier garni, lot apéritif, lots de Noël, etc.
– Super lots cartes cadeaux de 20 €, 40 €, et 100 €
Ambiance festive garantie !
1 carton offert à gauche, à droite et en face de chaque gagnant
Anniversaires et fêtes célébrés avec Patrick et son équipe
Pensez à votre carte fidélité
Buvette et restauration sur place .
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 14 06 pat.vivi40@gmail.com
