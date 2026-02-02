Loto du badminton Saint-André-de-Cubzac
Loto du badminton Saint-André-de-Cubzac vendredi 6 février 2026.
Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Loto du badminton de Saint André PS5, 1 caddie de course, 7 jambons, bons d’achat, air fryer, …
Ouverture des portes à 19h.
Buvette sur place. .
Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 82 95 19
