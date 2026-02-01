Loto du Basket Club de Portes-lès-Valence Espace Cristal Portes-lès-Valence

Loto du Basket Club de Portes-lès-Valence

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez nombreux au grand loto du Basket Club.

Bonne chance à tous !

.

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 43 24 54 licencebasket.uscp@gmail.com

English :

Come one, come all to the Basket Club’s big lotto.

Good luck to all!

