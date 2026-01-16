Loto du Basket Club de Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire
Gymnase Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Loto organisé par le Basket Club de Saint-Avit-Saint-Nazaire.
Ouverture des portes à 19h30 et début à 20h30.
Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place. .
Gymnase Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 12 98 07 basketstavit@live.fr
