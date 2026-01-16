Loto du Basket Club de Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire

Loto du Basket Club de Saint-Avit-Saint-Nazaire

Gymnase Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Loto organisé par le Basket Club de Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Ouverture des portes à 19h30 et début à 20h30.

Nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place. .

Gymnase Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 12 98 07 basketstavit@live.fr

