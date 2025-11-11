Loto du BCGR Route de Triors Génissieux
Loto du BCGR Route de Triors Génissieux mardi 11 novembre 2025.
Loto du BCGR
Route de Triors Ensemble Polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux Drôme
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11 20:00:00
2025-11-11
Venez nombreux pour tenter votre chance lors du loto organisé par le Basket Club Génissieux Romans !
Route de Triors Ensemble Polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 64 03 41 erwan.pesqueur@yahoo.fr
English :
Come and try your luck at the lottery organized by the Basket Club Génissieux Romans!
German :
Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto, das vom Basket Club Génissieux Romans organisiert wird!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna alla lotteria organizzata dal Basket Club Génissieux Romans!
Espanol :
Ven a probar suerte en la lotería organizada por el Basket Club Génissieux Romans
L’événement Loto du BCGR Génissieux a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme