Loto du BCGR Route de Triors Génissieux

Loto du BCGR Route de Triors Génissieux mardi 11 novembre 2025.

Loto du BCGR

Route de Triors Ensemble Polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11 20:00:00

Date(s) :
2025-11-11

Venez nombreux pour tenter votre chance lors du loto organisé par le Basket Club Génissieux Romans !
  .

Route de Triors Ensemble Polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 64 03 41  erwan.pesqueur@yahoo.fr

English :

Come and try your luck at the lottery organized by the Basket Club Génissieux Romans!

German :

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto, das vom Basket Club Génissieux Romans organisiert wird!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna alla lotteria organizzata dal Basket Club Génissieux Romans!

Espanol :

Ven a probar suerte en la lotería organizada por el Basket Club Génissieux Romans

L’événement Loto du BCGR Génissieux a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme