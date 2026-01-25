Loto du bien etre et du pouvoir d’achat Salle polyvalente Châlus
Loto du bien etre et du pouvoir d’achat Salle polyvalente Châlus dimanche 25 janvier 2026.
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Loto du Bien être et du pouvoir d’achat, à partir de 14h à la salle Polyvalente Louis Aragon, Nombreux Lots, séjour insolite, paniers gourmands, soins, activités, électroménager…
Petite restauration sur place. .
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 65 65 06
