Loto du Biscachats Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Loto du Biscachats Salle Saint-Exupéry Biscarrosse dimanche 28 décembre 2025.
Loto du Biscachats
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 3 – 3 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Ouverture des portes à 14h
Début du loto à 16h
À chaque gagnant un carton offert à gauche, à droite et en face !
Fête et anniversaires célébrés dans la bonne humeur avec Patrick et son équipe.
N’oubliez votre carte fidélité !
Buvette et restauration disponibles sur place.
À gagner
– Cartes cadeaux de 20 €, 40 €, 60 €, 70 €, 80 €, 90 €, 100 € et même 300 €
– Lots variés longe, paniers garnis, apéritifs, rôtis, corbeilles de fruits…
– 43 lots + top lots .
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 14 06 pat.vivi40@gmail.com
English : Loto du Biscachats
German : Loto du Biscachats
Italiano :
Espanol : Loto du Biscachats
L’événement Loto du Biscachats Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Grands Lacs