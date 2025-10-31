Loto du Biscachats Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Loto du Biscachats

Salle Saint-Exupéry
259 Avenue Saint-Exupéry
Biscarrosse
Landes

Tarif : 3 – 3 – 16 EUR

Date : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Ouverture des portes à 14h

Début du loto à 16h

À chaque gagnant un carton offert à gauche, à droite et en face !

Fête et anniversaires célébrés dans la bonne humeur avec Patrick et son équipe.

N’oubliez votre carte fidélité !

Buvette et restauration disponibles sur place.

À gagner

– Cartes cadeaux de 20 €, 40 €, 60 €, 70 €, 80 €, 90 €, 100 € et même 300 €

– Lots variés longe, paniers garnis, apéritifs, rôtis, corbeilles de fruits…

– 43 lots + top lots .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 14 06 pat.vivi40@gmail.com

