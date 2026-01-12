Loto du BRB Espace Mazelle Rilhac-Rancon
Loto du BRB Espace Mazelle Rilhac-Rancon vendredi 6 février 2026.
Loto du BRB
Espace Mazelle 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Participez au Super Loto à Rilhac-Rancon, organisé par le BRB Beaune Rilhac Basket à la salle des fêtes de La Mazelle. 5000€ de lots à gagner bons d’achat, week-end au Zoo du Reynou, électroménager, porcelaine A. Raynaud, entrées Le Pal & Futuroscope… Cartons dès 3€. Ouverture à 18h45, début à 20h. Restauration sur place. Réservation par SMS. .
Espace Mazelle 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 32 03 animation.brb87@gmail.com
