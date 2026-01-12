Loto du BRB Espace Mazelle Rilhac-Rancon

Loto du BRB

Espace Mazelle 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Participez au Super Loto à Rilhac-Rancon, organisé par le BRB Beaune Rilhac Basket à la salle des fêtes de La Mazelle. 5000€ de lots à gagner bons d’achat, week-end au Zoo du Reynou, électroménager, porcelaine A. Raynaud, entrées Le Pal & Futuroscope… Cartons dès 3€. Ouverture à 18h45, début à 20h. Restauration sur place. Réservation par SMS. .

Espace Mazelle 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 32 03 animation.brb87@gmail.com

