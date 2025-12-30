Loto du C.A. Longuevillais Football Longueville-sur-Scie

Loto du C.A. Longuevillais Football

Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

2026-04-30 20:30:00

Participez au Loto du club de football de Longueville-Sur-Scie, à gagner de nombreux lots, et des cartes cadeaux de 25€à 100€!

Gros lot 600€

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h30 ! .

