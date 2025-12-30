Loto du C.A. Longuevillais Football Longueville-sur-Scie
Loto du C.A. Longuevillais Football Longueville-sur-Scie jeudi 30 avril 2026.
Loto du C.A. Longuevillais Football
Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Participez au Loto du club de football de Longueville-Sur-Scie, à gagner de nombreux lots, et des cartes cadeaux de 25€à 100€!
Gros lot 600€
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h30 ! .
Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie teddy.ginfray@hotmail.fr
