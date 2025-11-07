Loto du Canton Aunis Football Club Salle du Castel Park Surgères

Loto du Canton Aunis Football Club

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

1er lot TV de 139cm et un bon d’achat de 400€

Bons de massage, machine à bière, saut en parachute, paniers garnis, viandes…. Plus de 2500€ de lots.

Partie coquine et parties spéciales

Animé par Phil.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 48 90 23

English :

1st prize: 139cm TV and a 400? gift voucher

Massage vouchers, beer machine, parachute jump, gift baskets, meat…. Over 2,500? of prizes.

Naughty and special parties

Hosted by Phil.

German :

1. Preis: 139cm-Fernseher und ein Gutschein im Wert von 400?

Massagegutscheine, Biermaschine, Fallschirmspringen, Präsentkörbe, Fleisch…. Mehr als 2500? an Preisen.

Freche Partie und Sonderpartien

Moderiert von Phil.

Italiano :

1° premio: TV da 139 cm e un buono da 400?

Buoni per massaggi, macchina della birra, lancio con il paracadute, cesti regalo, carne…. Oltre 2.500? di premi.

Gioco dei cattivi e giochi speciali

Ospitato da Phil.

Espanol :

1er premio: televisor de 139 cm y un vale de 400?

Vales de masaje, máquina de cerveza, salto en paracaídas, cestas de regalo, meat…. Más de 2.500? en premios.

Juego travieso y juegos especiales

Presentado por Phil.

L’événement Loto du Canton Aunis Football Club Surgères a été mis à jour le 2025-10-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin