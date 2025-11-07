Loto du Canton Aunis Football Club Salle du Castel Park Surgères
Loto du Canton Aunis Football Club Salle du Castel Park Surgères vendredi 7 novembre 2025.
Loto du Canton Aunis Football Club
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
1er lot TV de 139cm et un bon d’achat de 400€
Bons de massage, machine à bière, saut en parachute, paniers garnis, viandes…. Plus de 2500€ de lots.
Partie coquine et parties spéciales
Animé par Phil.
.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 48 90 23
English :
1st prize: 139cm TV and a 400? gift voucher
Massage vouchers, beer machine, parachute jump, gift baskets, meat…. Over 2,500? of prizes.
Naughty and special parties
Hosted by Phil.
German :
1. Preis: 139cm-Fernseher und ein Gutschein im Wert von 400?
Massagegutscheine, Biermaschine, Fallschirmspringen, Präsentkörbe, Fleisch…. Mehr als 2500? an Preisen.
Freche Partie und Sonderpartien
Moderiert von Phil.
Italiano :
1° premio: TV da 139 cm e un buono da 400?
Buoni per massaggi, macchina della birra, lancio con il paracadute, cesti regalo, carne…. Oltre 2.500? di premi.
Gioco dei cattivi e giochi speciali
Ospitato da Phil.
Espanol :
1er premio: televisor de 139 cm y un vale de 400?
Vales de masaje, máquina de cerveza, salto en paracaídas, cestas de regalo, meat…. Más de 2.500? en premios.
Juego travieso y juegos especiales
Presentado por Phil.
L’événement Loto du Canton Aunis Football Club Surgères a été mis à jour le 2025-10-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin