Loto du CAS Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du CAS

Vendredi 6 mars 2026 de 18h à 22h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Quine ! Le CAS organise son loto avec de nombreux lots qui sont à gagner.

Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet le vendredi 6 mars à 18h00. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 81 contact@cassalondeprovence.fr

English :

Quine! CAS organizes its bingo with many prizes to be won.

