Loto du CCAS Salle des fêtes Damerey

Loto du CCAS

Salle des fêtes 22 Rue des Querelles Damerey Saône-et-Loire

Début : 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10 23:30:00

2026-01-10

Le centre communal d’action sociale de Damerey organise son loto annuel avec de nombreux lots à gagner.

Buvette hot dog Gaufres Sandwichs pour profiter pleinement de la soirée ! .

Salle des fêtes 22 Rue des Querelles Damerey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 50 43

