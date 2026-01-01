Loto du CCAS Salle des fêtes Damerey
Loto du CCAS Salle des fêtes Damerey samedi 10 janvier 2026.
Loto du CCAS
Salle des fêtes 22 Rue des Querelles Damerey Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-10 18:30:00
fin : 2026-01-10 23:30:00
2026-01-10
Le centre communal d’action sociale de Damerey organise son loto annuel avec de nombreux lots à gagner.
Buvette hot dog Gaufres Sandwichs pour profiter pleinement de la soirée ! .
