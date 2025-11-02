Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 2 novembre 2025.
Loto du Centre de Plongée du Barrois
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 13:30:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Rendez-vous pour le 3ème Loto du Centre de Plongée de Ligny-en-Barrois
3 000 € en bons d’achat Leclerc Bar-le-Duc + de nombreux autres lots à gagner ! Dernier carton à 1 000 € !
Buvette et petite restauration sur place.
Carte bancaire acceptée.
Sur réservation uniquement.Tout public
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21
English :
Join us for the 3rd Loto of the Ligny-en-Barrois Diving Center
3,000 ? in Leclerc Bar-le-Duc vouchers + many other prizes to be won! Last card at 1,000?
Refreshments and snacks on site.
Credit cards accepted.
By reservation only.
German :
Treffpunkt für das 3. Lotto des Tauchzentrums von Ligny-en-Barrois
3.000 ? in Einkaufsgutscheinen von Leclerc Bar-le-Duc + viele andere Preise zu gewinnen! Letzte Karte zu 1.000 ?
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Bankkarte wird akzeptiert.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Ci vediamo al 3° Loto del Centro di immersione di Ligny-en-Barrois
3.000 buoni Leclerc Bar-le-Duc + tanti altri premi in palio! Ultimo biglietto a 1.000 euro!
Rinfreschi e snack in loco.
Carte di credito accettate.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Nos vemos en el 3er Loto del Centro de Buceo de Ligny-en-Barrois
¡3.000 ¤ en vales Leclerc Bar-le-Duc + muchos otros premios! Último boleto a 1.000
Refrescos y tentempiés in situ.
Se aceptan tarjetas de crédito.
Reserva obligatoria.
L’événement Loto du Centre de Plongée du Barrois Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-10-28 par OT SUD MEUSE