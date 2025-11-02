Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Loto du Centre de Plongée du Barrois

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 13:30:00

Rendez-vous pour le 3ème Loto du Centre de Plongée de Ligny-en-Barrois

3 000 € en bons d’achat Leclerc Bar-le-Duc + de nombreux autres lots à gagner ! Dernier carton à 1 000 € !

Buvette et petite restauration sur place.

Carte bancaire acceptée.

Sur réservation uniquement.Tout public

English :

Join us for the 3rd Loto of the Ligny-en-Barrois Diving Center

3,000 ? in Leclerc Bar-le-Duc vouchers + many other prizes to be won! Last card at 1,000?

Refreshments and snacks on site.

Credit cards accepted.

By reservation only.

German :

Treffpunkt für das 3. Lotto des Tauchzentrums von Ligny-en-Barrois

3.000 ? in Einkaufsgutscheinen von Leclerc Bar-le-Duc + viele andere Preise zu gewinnen! Letzte Karte zu 1.000 ?

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Bankkarte wird akzeptiert.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Ci vediamo al 3° Loto del Centro di immersione di Ligny-en-Barrois

3.000 buoni Leclerc Bar-le-Duc + tanti altri premi in palio! Ultimo biglietto a 1.000 euro!

Rinfreschi e snack in loco.

Carte di credito accettate.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Nos vemos en el 3er Loto del Centro de Buceo de Ligny-en-Barrois

¡3.000 ¤ en vales Leclerc Bar-le-Duc + muchos otros premios! Último boleto a 1.000

Refrescos y tentempiés in situ.

Se aceptan tarjetas de crédito.

Reserva obligatoria.

