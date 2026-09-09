Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
dimanche 4 octobre 2026 · Hall des Annonciades · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Loto du Centre de Plongée du Barrois
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Rendez-vous pour le Loto du Centre de Plongée de Ligny-en-Barrois
3000 € en bons d’achat Leclerc+ de nombreux autres lots à gagner. Bon d’achat final 1000 €.
Buvette et petite restauration sur place.
Carte bancaire acceptée.
Sur réservation.Tout public
.
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21
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English :
Ligny-en-Barrois Diving Center Lotto Event
3,000 ? in Leclerc gift cards + many other prizes to be won. Grand prize: 1,000 ? gift card.
Refreshments and light snacks available on site.
Credit cards accepted.
Reservations required.
L’événement Loto du Centre de Plongée du Barrois Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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