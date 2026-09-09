Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

Loto du Centre de Plongée du Barrois

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous pour le Loto du Centre de Plongée de Ligny-en-Barrois

3000 € en bons d’achat Leclerc+ de nombreux autres lots à gagner. Bon d’achat final 1000 €.

Buvette et petite restauration sur place.

Carte bancaire acceptée.

Sur réservation.Tout public

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Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21

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English :

Ligny-en-Barrois Diving Center Lotto Event

3,000 ? in Leclerc gift cards + many other prizes to be won. Grand prize: 1,000 ? gift card.

Refreshments and light snacks available on site.

Credit cards accepted.

Reservations required.

L’événement Loto du Centre de Plongée du Barrois Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE