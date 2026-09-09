UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ligny-en-Barrois

Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

dimanche 4 octobre 2026 · Hall des Annonciades · Ligny-en-Barrois

Loto du Centre de Plongée du Barrois Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Hall des Annonciades
Adresse
46 bis Rue des États-Unis
Ville
55500 Ligny-en-Barrois
Département
Meuse
Tarif

Ligny-en-Barrois

Loto du Centre de Plongée du Barrois

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Rendez-vous pour le Loto du Centre de Plongée de Ligny-en-Barrois

3000 € en bons d’achat Leclerc+ de nombreux autres lots à gagner. Bon d’achat final 1000 €.
Buvette et petite restauration sur place.
Carte bancaire acceptée.

Sur réservation.Tout public
  .

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ligny-en-Barrois Diving Center Lotto Event

3,000 ? in Leclerc gift cards + many other prizes to be won. Grand prize: 1,000 ? gift card.
Refreshments and light snacks available on site.
Credit cards accepted.

Reservations required.

L’événement Loto du Centre de Plongée du Barrois Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

À voir aussi à Ligny-en-Barrois (Meuse)