Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet

Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet dimanche 2 novembre 2025.

Loto du cercle de l’amitié de Sauzet

Sauzet Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Nombreux lots (bons d’achats) et 2 gros lots

Nombreux lots (bons d’achats) et 2 gros lots .

Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 6 58 66 89 92

English :

Numerous prizes (vouchers) and 2 grand prizes

German :

Zahlreiche Preise (Gutscheine) und 2 große Preise

Italiano :

Numerosi premi (buoni acquisto) e 2 grandi premi

Espanol :

Numerosos premios (vales) y 2 grandes premios

L’événement Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Cahors Vallée du Lot