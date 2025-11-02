Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet
Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet dimanche 2 novembre 2025.
Loto du cercle de l’amitié de Sauzet
Sauzet Lot
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Nombreux lots (bons d’achats) et 2 gros lots
Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 6 58 66 89 92
English :
Numerous prizes (vouchers) and 2 grand prizes
German :
Zahlreiche Preise (Gutscheine) und 2 große Preise
Italiano :
Numerosi premi (buoni acquisto) e 2 grandi premi
Espanol :
Numerosos premios (vales) y 2 grandes premios
L’événement Loto du cercle de l’amitié de Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Cahors Vallée du Lot