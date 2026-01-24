Loto du Champs des Possibles Étauliers
Loto du Champs des Possibles Étauliers dimanche 1 février 2026.
Loto du Champs des Possibles
Halle aux grains Étauliers Gironde
Le champs des possibles organise un grand loto, nombreux lots dont des bons d’achats, lots de viandes…
Ouverture des portes à 12h.
VENEZ NOMBREUX ! .
Halle aux grains Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@leschampsdupossible.ovh
English : Loto du Champs des Possibles
