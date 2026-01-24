Loto du Champs des Possibles Étauliers

Loto du Champs des Possibles

Halle aux grains Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le champs des possibles organise un grand loto, nombreux lots dont des bons d’achats, lots de viandes…

Ouverture des portes à 12h.

VENEZ NOMBREUX ! .

Halle aux grains Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@leschampsdupossible.ovh

English : Loto du Champs des Possibles

