Loto du Chœur Sol’Air Rue Andrevon Bourg-de-Péage

Rue Andrevon Centre culturel Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Le Chœur Sol’Air organise son 3ème loto avec plus de 2000€ de lots avec pour objectif d’organiser leur futur voyage et les concerts caritatifs en prévision. Venez nombreux pour tenter votre chance !
Rue Andrevon Centre culturel Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com
English :
Ch?ur Sol’Air is organizing its 3rd lottery with over 2,000? in prizes, with the aim of organizing their future trip and charity concerts. Come and try your luck!
