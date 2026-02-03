Loto du Chœur Sol’Air Rue Andrevon Bourg-de-Péage

Loto du Chœur Sol’Air

Rue Andrevon Centre culturel Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Chœur Sol’Air organise son 3ème loto avec plus de 2000€ de lots avec pour objectif d’organiser leur futur voyage et les concerts caritatifs en prévision. Venez nombreux pour tenter votre chance !

Rue Andrevon Centre culturel Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com

English :

Ch?ur Sol’Air is organizing its 3rd lottery with over 2,000? in prizes, with the aim of organizing their future trip and charity concerts. Come and try your luck!

