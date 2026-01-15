Loto du CIAS Salle du Mille Club Trambly

Loto du CIAS

Salle du Mille Club 2958 route la Tramblyronne Trambly Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 5 EUR

Début : 2026-02-08

Loto Gourmand organisé par le centre intercommunal d’action sociale. .

Salle du Mille Club 2958 route la Tramblyronne Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 46 98 mairie@trambly.fr

