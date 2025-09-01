LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville
LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-01
2025-09-01
Le club « Arc-en-Ciel » organise son traditionnel loto mensuel.
Nous vous attendons nombreux ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
The « Arc-en-Ciel » club organizes its traditional monthly bingo.
German :
Der Club « Arc-en-Ciel » veranstaltet sein traditionelles monatliches Lotto.
Italiano :
Il circolo Arc-en-Ciel organizza la tradizionale tombola mensile.
Espanol :
El club Arc-en-Ciel celebra su tradicional bingo mensual.
