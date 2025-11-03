LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville

LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Le club « Arc-en-Ciel » organise son traditionnel loto mensuel.

Rendez-vous à la salle Joseph Bon à 14h pour le loto/bingo organisé par le club Arc En Ciel ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 02 17 arcenciel@merville31.fr

English :

The « Arc-en-Ciel » club organizes its traditional monthly bingo.

German :

Der Club « Arc-en-Ciel » veranstaltet sein traditionelles monatliches Lotto.

Italiano :

Il circolo Arc-en-Ciel organizza la tradizionale tombola mensile.

Espanol :

El club Arc-en-Ciel celebra su tradicional bingo mensual.

