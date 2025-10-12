LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville
LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-05
Date(s) :
2026-01-05
Le club Arc-en Ciel organise son traditionnel loto mensuel.
Nous vous attendons nombreux ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
English :
The Arc-en Ciel club organizes its traditional monthly bingo.
German :
Der Club Arc-en Ciel veranstaltet sein traditionelles monatliches Lotto.
Italiano :
Il club Arc-en Ciel organizza la tradizionale tombola mensile.
Espanol :
El club Arc-en Ciel celebra su tradicional bingo mensual.
