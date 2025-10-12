LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Le club Arc-en Ciel organise son traditionnel loto mensuel.

Nous vous attendons nombreux ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

The Arc-en Ciel club organizes its traditional monthly bingo.

German :

Der Club Arc-en Ciel veranstaltet sein traditionelles monatliches Lotto.

Italiano :

Il club Arc-en Ciel organizza la tradizionale tombola mensile.

Espanol :

El club Arc-en Ciel celebra su tradicional bingo mensual.

L’événement LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE