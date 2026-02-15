LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville
LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville lundi 13 avril 2026.
LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Le Club Arc-en-Ciel organise son traditionnel loto mensuel.
Nous vous y donnons rendez-vous ! Nous vous y attendons nombreux ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
Club Arc-en-Ciel organizes its traditional monthly bingo.
L’événement LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE