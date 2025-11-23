Loto du Club Cycliste Rue du 8 mai 1945 Alleins

Loto du Club Cycliste

Dimanche 23 novembre 2025 de 15h à 18h.

Ouverture des portes à 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Le club Cycliste d’Alleins organise son traditionnel loto !

Ouvert à toutes et tous, venez jouer en famille ou entre amis ! Coffret cadeau, vidéo, HiFi, informatique, déco, petit électro, bons d’achats… ce sont plus de 2000€ de lots à gagner !



Tombola et buvette sur place.

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 09 00 02 c.c.alleins@gmail.com

English :

The Cycling Club organizes its traditional lottery !

German :

Der Club Cycliste d’Alleins organisiert sein traditionelles Lotto!

Italiano :

Il Club Ciclistico Alleins organizza la sua tradizionale tombola!

Espanol :

El Club Ciclista Alleins organiza su tradicional ¡bingo!

