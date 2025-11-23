Loto du Club Cycliste Rue du 8 mai 1945 Alleins
Loto du Club Cycliste Rue du 8 mai 1945 Alleins dimanche 23 novembre 2025.
Loto du Club Cycliste
Dimanche 23 novembre 2025 de 15h à 18h.
Ouverture des portes à 14h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Le club Cycliste d’Alleins organise son traditionnel loto !
Ouvert à toutes et tous, venez jouer en famille ou entre amis ! Coffret cadeau, vidéo, HiFi, informatique, déco, petit électro, bons d’achats… ce sont plus de 2000€ de lots à gagner !
Tombola et buvette sur place.
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 09 00 02 c.c.alleins@gmail.com
English :
The Cycling Club organizes its traditional lottery !
German :
Der Club Cycliste d’Alleins organisiert sein traditionelles Lotto!
Italiano :
Il Club Ciclistico Alleins organizza la sua tradizionale tombola!
Espanol :
El Club Ciclista Alleins organiza su tradicional ¡bingo!
