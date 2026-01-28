Loto du club de 3èm âge La fleur de lâge La Meyze

Loto du club de 3èm âge La fleur de lâge

E club du 3ᵉ âge La Fleur de l’Âge vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son loto organisé à La Meyze. Ouvert à tous, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et détendue, entre jeu, échanges et bonne humeur.

Que vous soyez amateur de loto ou simplement en quête d’un moment de convivialité, venez tenter votre chance et profiter d’un temps de rencontre intergénérationnel, fidèle à l’esprit associatif du village.

Un rendez-vous convivial qui fait vivre la vie locale et favorise le lien social au cœur du territoire. .

Salle des fêtes La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 18 61

