Loto du Club de Basket Beauzac dimanche 15 février 2026.
Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Tarif réduit
3€ le carton
10€ les 4 cartons
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Loto organisé par le club de Basket, salle Espace la Dorlière. Avec super partie ! De nombreux lots à gagner.
Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
Loto organized by the Basket club, Espace la Dorlière hall. With a great party! Lots of prizes to be won.
