Loto du Club de Basket

Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif réduit

3€ le carton

10€ les 4 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Loto organisé par le club de Basket, salle Espace la Dorlière. Avec super partie ! De nombreux lots à gagner.

.

Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Basket club, Espace la Dorlière hall. With a great party! Lots of prizes to be won.

L’événement Loto du Club de Basket Beauzac a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron