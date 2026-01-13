LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet
LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet dimanche 19 avril 2026.
LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET
Salle polyvalente Saulzet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Loto, de nombreux lots à gagner.
.
Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 95 67 56 gfpepgv003031@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto, lots of prizes to be won.
L’événement LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule