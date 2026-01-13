LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet

LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet dimanche 19 avril 2026.

LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET

Salle polyvalente Saulzet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Loto, de nombreux lots à gagner.
  .

Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 95 67 56  gfpepgv003031@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto, lots of prizes to be won.

L’événement LOTO du club de gym GYM FORME ET PLAISIR SAULZET Saulzet a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule