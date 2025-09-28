Loto du Club de la Forêt Club de la Forêt Saint-Bonnet-Tronçais
L’association Le Club de la Forêt organise un grand loto le dimanche 28 décembre à la Ferme de l’étang. De nombreux lots sont à gagner, dont un séjour pour 4 personnes à Saint Bonnet Tronçais, des bons d’achat, un aspirateur…Début des jeux à 14h
Club de la Forêt 6 Rue Champ Fossé Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 16 29
English :
The Club de la Forêt association is organizing a big lotto on Sunday December 28 at the Ferme de l’étang. Numerous prizes are up for grabs, including a 4-person holiday in Saint Bonnet Tronçais, gift vouchers, a vacuum cleaner… Games start at 2pm
German :
Der Verein Le Club de la Forêt organisiert am Sonntag, den 28. Dezember, ein großes Lotto in der Ferme de l’étang. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter einen Aufenthalt für 4 Personen in Saint Bonnet Tronçais, Einkaufsgutscheine, einen Staubsauger…Beginn der Spiele um 14 Uhr
Italiano :
L’associazione Club de la Forêt organizza una grande lotteria domenica 28 dicembre alla Ferme de l’étang. In palio ci sono numerosi premi, tra cui una vacanza per 4 persone a Saint Bonnet Tronçais, buoni acquisto, un aspirapolvere, ecc
Espanol :
La asociación Club de la Forêt organiza una gran lotería el domingo 28 de diciembre en la Ferme de l’étang. Habrá muchos premios, como unas vacaciones para 4 personas en Saint Bonnet Tronçais, vales de compra, una aspiradora, etc. La partida comienza a las 14.00 horas
